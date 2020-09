Formel 1: Lewis Hamilton wird Teamchef in der Extreme E

Lewis Hamilton geht in der Extreme E mit einem eigenen Team an den Start © Imago

Lewis Hamilton wird Chef eines eigenen Rennteams in einer neuen Serie. Dem Formel-1-Superstar gefällt das Konzept der Extreme E, die an außergewöhnlichen Orten gefahren wird.

Möglich macht’s eine extreme Rennserie. Die Extreme E. Das ist das neue Baby von Formel-E-Boss Alejandro Agag. Ab Januar 2021 fährt die Serie an fünf extremen Orten der Erde: in den arktischen Eiswüsten, am indischen Ozean, in der Wüste der Sahara, im Himalaya und im Regenwald. Im Einsatz sind rund 550 PS starke Elektro-SUVs.