Motorrad-Saison für Ana Carrasco nach Wirbelbrüchen beendet

Ana Carrasco wird in dieser Saison nicht mehr auf das Motorrad steigen. Die Spanierin zieht sich schwere Verletzungen zu.

Die Spanierin, 2018 erste Straßen-Weltmeisterin der Geschichte, musste wegen Brüchen an drei Wirbeln operiert werden und hat nun eine dreimonatige Reha vor sich.

Carrasco war in der Vorwoche in Estoril/Portugal bei einem Test gestürzt, die OP wurde nun in Barcelona durchgeführt.