Novak Djokovic gewinnt Spiel eins nach US-Open-Eklat

Novak Djokovic wurde bei den US Open disqualifiziert © Imago

Novak Djokovic bestreitet beim ATP-Turnier in Rom seine erste Partie seit seiner Disqualifikation bei den US Open erfolgreich. Er schlägt einen Italiener.

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat beim ATP-Sandplatzturnier in Rom das erste Spiel nach seinem Eklat bei den US Open gewonnen.

Der topgesetzte Serbe, der beim Grand-Slam in New York im Achtelfinale disqualifiziert worden war, setzte sich nach einem Auftakt-Freilos in Runde zwei gegen den Italiener Salvatore Caruso mit 6:3, 6:2 durch.