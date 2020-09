Rhein-Neckar Löwen: Jannik Kohlbacher fällt aus

Der Kreisläufer zog sich in einem Vorbereitungsspiel eine Bänderverletzung im rechten Ellenbogen zu und steht "die nächsten Wochen" nicht zur Verfügung. Dies teilten die Löwen am Mittwoch mit ( Ergebnisse & Spielplan der Handball-Bundesliga ).

"Jannik ist einer der besten Kreisläufer der Liga, sein Ausfall trifft uns so kurz vor dem Auftakt in die Pflichtspiele natürlich hart", sagte Löwen-Sportchef Oliver Roggisch.

Die Mannheimer starten mit einem Heimspiel am 4. Oktober gegen den TVB Stuttgart in die neue Bundesliga-Saison. Zuvor geht es in der Qualifikation zur EHF European League gegen den dänischen Vertreter Holstebro.