Formel 1: Mick Schumacher spricht über mögliches Debüt

Je näher das Gastspiel der Formel 1 am Nürburgring rückt, desto mehr wird über ein mögliches Debüt von Mick Schumacher als Testfahrer in der Königsklasse spekuliert werden.

Auch Mick nennt den Nürburgring und die Eifel "einen Flecken Heimat", obwohl er in der Schweiz aufgewachsen ist. Ob er auf dem Nürburgring am 9. Oktober beim Großen Preis der Eifel am offiziellen Trainingstag in ein aktuelles Formel-1-Auto steigen wird, wisse er noch nicht, sagte Schumacher bei RTL.