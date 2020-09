FIFA 21: Unverständnis und Ärger über Ratings wächst weiter

Am 6. Oktober wird mit FIFA21 der neuste Ableger der Fußballsimulation erscheinen. Die diesjährigen Spielerwerte sorgen aber jetzt schon für Kopfschütteln von allen Seiten.

Vergangene Woche präsentierte Electronic Arts die Top 100 stärksten Spieler in FIFA 21. Die Ratings waren in den letzten Jahren zu einem Instrument geworden, um die Vorfreude auf die Fußballsimulation bei Fans zu steigern. Diesmal jedoch ein kleiner Schuss in den Ofen, denn eSportler wie Profifußballer zeigten sich enttäuscht über viele Metriken.