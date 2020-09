FC Bayern: Hudson-Odoy, Bailey und Co. als Kandidaten auf dem Flügel

Geht der FC Bayern trotz Hansi Flicks Wunsch nach Verstärkungen tatsächlich mit nur drei Flügelstürmern in die Saison? SPORT1 hat sich für den Bayern-Coach umgeschaut.

Zwar ist der FC Bayern auf der Außenbahn mit Serge Gnabry, Kingsley Coman und Neuzugang Leroy Sané qualitativ hochwertig besetzt, in der Breite hapert es allerdings.

"Wir brauchen Optionen!", mahnte Flick deshalb in der Sport Bild an. "Aktuell haben wir den einen oder anderen Spieler, der mehrere Positionen spielen kann. Auf den Flügeln hat man jedoch Spieler, die sehr intensiv gefordert sind: Sprints, Eins-gegen-Eins-Duelle. Da brauchen wir Wechselmöglichkeiten, eine große Auswahl."

Zwar sind die Bayern-Bosse in Corona-Zeiten darauf bedacht, die Ausgaben zu minimieren. Da jedoch der eine oder andere Abschied (Thiago, Javi Martínez) zur Diskussion steht, könnte Flicks Wunsch nach einem vierten Außenbahnspieler am Ende doch noch entsprochen werden.

LEON BAILEY (Bayer Leverkusen)

Der 23-Jährige, der nach einer Party beim mit Corona infizierten Sprint-Olympiasieger Usain Bolt drei Wochen lang in Jamaika festhing, sucht eine neue Herausforderung. "Der Klub hat seinem Stiefvater gesagt, dass er für einen bestimmten Betrag gehen kann", verriet sein neuer Berater Aidy Ward bereits am 7. August im Gespräch mit SPORT1 .

Für die Bayern wäre der wieselflinke Linksfuß fast schon eine Luxuslösung, was sich entsprechend in der Ablösesumme widerspiegeln würde. Leverkusen fordert rund 40 Millionen Euro für den Linksaußen, anders als beim 31 Jahre alten Ivan Perisic wäre Bailey aber ein Spieler für die Zukunft.

MILOT RASHICA (Werder Bremen)

Rashica, der in der vergangenen Saison inmitten des Bremer Abstiegskampfs nicht sein wahres Potenzial ausschöpfen konnte, ist als hängende Spitze genauso einsetzbar wie auf beiden Flügeln.

NICOLAS GONZALEZ (VfB Stuttgart)

Mit seinen 14 Toren in 27 Spielen der 2. Bundesliga hatte sich der 22-Jährige zuvor von seiner besten Seite gezeigt und auch bei namhaften Klubs Begehrlichkeiten geweckt.

MARCO RICHTER (FC Augsburg)

Als Richter im Sommer 2019 mit den deutschen U21-Junioren Vize-Europameister wurde, spielte sich der Augsburger Flügelstürmer in den Vordergrund. Das Turnier in Italien schloss er mit drei Toren und zwei Assists ab.

Der 1. FC Köln schien noch vor einigen Tagen kurz davor, Richter an den Rhein zu locken, doch auf der Zielgeraden mussten die Geißböcke zähneknirschend aus dem Poker aussteigen. Die Augsburger um Manager Stefan Reuter beharrten auf ihren Ablöseforderungen von über zehn Millionen Euro, Köln hätte höchstens sieben Millionen Euro zahlen können.

Als Alternative für den rechten Flügel wäre Richter für den FC Bayern eine Überlegung wert, immerhin hat der Klub ihn in der Jugend acht Jahre lang selbst ausgebildet.

SAMU CHUKWEUZE (FC Villarreal)

Schon vor einem Jahr gab es Gerüchte, dass der FC Bayern an dem 21 Jahre alten Rechtsaußen interessiert sein soll.

Mit drei Toren und fünf Assists in 37 Ligaspielen konnte Chekwueze in der vergangenen Spielzeit allerdings nicht ganz an Performance seiner Debütsaison anknüpfen.