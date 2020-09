FIFA 21: Alphonso Davies mit Mbappé und Traoré schnellster Spieler

TOP 10: Die besten Spieler in FIFA 21

Mit den veröffentlichten Spieler-Ratings in FIFA 21 wird auch bekannt, wer die schnellsten Spieler im neuen Videospiel sind.

Im Vorjahr standen Mbappé und Traoré bereits an der Spitze, Davies spielte sich mit seiner großartigen Saison in München in den Vordergrund.