NHL: New York Islanders gewinnen Spiel 5 - Tampa Bay vergibt Matchball

Freitag geht es für New York und Tampa Bay in Spiel 6 des Halbfinals © Getty Images

Tampa Bay Lightning vergibt den ersten Matchball um den Einzug ins Stanley-Cup-Finale. Die Islanders gewinnen in der Verlängerung und retten sich in Spiel 6.

Die New York Islanders haben das vorzeitige Halbfinal-Aus in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL vorerst verhindert.

Ohne die deutschen Nationalspieler Thomas Greiss und Tom Kühnhackl gewannen die Islanders Spiel fünf der Best-of-Seven-Serie gegen die Tampa Bay Lightning mit 2:1 in der zweiten Verlängerung.

Jordan Eberle (93.) schoss New York in der zweiten Overtime zum Sieg. Davor hatte Ryan Pulock (16.) die Islanders in Führung gebracht, ehe Victor Hedman (25.) ausglich.