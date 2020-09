Waldbrände an der Westküste: LPGA-Turnier auf 54 Löcher verkürzt

Die Rauchentwicklung der Waldbrände in den USA ist enorm © Imago

Die Waldbrände an der Westküste der USA dauern weiter an. Jetzt nimmt die erhebliche Belastung der Luft Einfluss auf den Golfsport.

Das Turnier werde statt am Donnerstag erst am Freitag beginnen, teilten die Veranstalter mit. "2020 ist das Jahr der Gesundheit und Sicherheit, und diese Situation macht da keinen Unterschied", sagte Heather Daly-Donofrio von der LPGA am Dienstag.