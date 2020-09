MLB: World Series auf neutralem Boden - Playoffs in Blasen geplant

Im Gegensatz zum Opening Day 2020 sollen bei den Playoffs Zuschauer in der MLB erlaubt sein © Getty Images

Die MLB will ihre World Series erstmals auf neutralem Boden ausrichten - sie soll sogar vor Zuschauern stattfinden. Für die Playoffs sind mehreren Blasen geplant.

Wie die nordamerikanische Profiliga am Dienstag mitteilte, findet die World Series um den Titel ab dem 20. Oktober im Globe Life Field in Arlington/Texas statt. Es ist laut MLB die erste Finalserie auf neutralem Boden "in der modernen Baseball-Geschichte".