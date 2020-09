HSV, Hertha, Bielefeld: Was die Pokal-Blamagen für die Liga bedeuten

Bei der Hertha, in Hamburg und in Bielefeld ist schon Schluss mit lustig - obwohl es ja jetzt richtig los geht.

Die Stimmung beim HSV nach der Pokal-Schelle von Dresden (1:4) ist trotz wärmster Septembertage auf Gefrierfach-Level. Wenn die Hamburger zum Auftakt in ihre Aufstieg-oder-nichts-Saison eines verhindern wollten, dann direkt wieder die negativen Schlagzeilen und den Strudel, den so eine Blamage mit sich bringt.

HSV und Neu-Trainer Thioune unter Zugzwang

Doch vor dem Spiel gegen Düsseldorf ist es gleich wieder so weit: Beim HSV reden viele übereinander statt miteinander. Trainer Daniel Thioune, dem genau eines, ein schnelles Dilemma nämlich, nicht passieren durfte, hat jetzt nicht nur die spielerischen Baustellen, sondern auch die psychologischen. Jonas Boldt, sein Sportchef, hilft ihm und versucht zu moderieren - so gut es geht.

Thiounes Problem: seine Unerfahrenheit als Trainer in einer großen Liga würde schnell zum Thema werden, wenn der Start jetzt in die Hose geht. Einen vermeintlich gut aufgestellten Favoriten in der zweiten Liga zum Aufstieg zu führen, ist ein Höllenjob. In Hamburg, wo die riesigen Erwartungen schon vielen von Thiounes Vorgängern im Grunde alle Nerven kosteten, noch mehr als überall anders. Der Dresden-Ausflug, Spiel und Ergebnis gleichermaßen, war die schlimmst mögliche Premiere. Jetzt muss was kommen, Betonung uneingeschränkt auf "muss".