Tennis: Alexander Zverev gibt den Traum vom Grand-Slam-Sieg nicht auf

Der US-Open-Finalist schildert seine Enttäuschung nach der Niederlage gegen Dominic Thiem - und erklärt, was er noch erreichen möchte.

Alexander Zverev hat den Glauben an sich selbst auch nach der bitteren Finalniederlage gegen den Österreicher Dominic Thiem bei den US Open nicht verloren.

"Ich habe noch so viel vor mir und möchte so viel erreichen", sagte der 23-Jährige der Bild -Zeitung: "Ich bin auch überzeugt, dass meine Träume mal wahr werden."

Der Frust nach dem Endspiel war allerdings auch beim gemeinsamen Abendessen mit seinem Team am Sonntag in New York noch sehr groß. (SERVICE: Das muss Zverev nun beweisen)