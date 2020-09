Deutsche NHL-Spieler wie Draisaitl, Kahun wegen Corona bald in DEL?

Den NHL-Superstar in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) könnte sich der Trainer gut vorstellen. Und auch für den besten deutschen Eishockeyspieler ist klar: Sollte die neue Saison in Nordamerika wegen der Coronakrise erst im nächsten Jahr beginnen, wäre sein Heimatklub in der Zwischenzeit die erste Wahl.

Ungläubiges Staunen bei Moritz Seider! Als sechster Deutscher ist der 18-Jährige im Draft der NHL in der ersten Runde ausgewählt worden. Der Verteidiger von Meister Adler Mannheim ging als Nummer sechs an die Detroit Red Wings, früher war bisher nur ein Deutscher dran. SPORT1 blickt auf die deutschen Erstrunden-Picks © Getty Images

OLAF KÖLZIG: Der Torhüter wurde 1989 an der 19. Position von den Washington Capitals gewählt, wo er bis 2008 spielte. Anschließend folgten noch zwei kurze Engagements bei Tampa Bay Lightning und den Toronto Maple Leafs © Getty Images

Der 18-fache Nationalspieler wurde in Johannesburg in Südafrika geboren. 1998 (Bild) und 2000 nahm er am All-Star Game teil. Insgesamt absolvierte Kölzig 719 Spiele in der NHL, von denen er 303 gewann. 35 Mal blieb "Olie the Goalie" ohne Gegentor © Getty Images

MARCO STURM: Der Dingolfinger war auf dem linken Flügel zu Hause und bestritt 1006 NHL-Spiele. 1997 pickten ihn die San Jose Sharks an Position 21. Dort blieb Sturm bis 2005, ehe ihn ein Trade zu den Boston Bruins brachte © Getty Images

Anzeige

Dort spielte er 2007/08 mit 27 Toren und 29 Vorlagen seine statistisch beste Saison. Zwischen 2010 und 2012 lief Sturm dann noch für die Los Angeles Kings, die Washington Capitals, die Vancouver Canucks und die Florida Panthers auf, ehe er in Köln seine Karriere ausklingen ließ. Als Bundestrainer feierte er mit Deutschland bei Olympia 2018 einen sensationellen Silber-Coup © Getty Images

MARCEL GOC: Der Deutsche Meister von 2019 mit den Adler Mannheim spielte zwischen 2003 und 2014 in der NHL. Die San Jose Sharks wählten Goc 2001 an der 20. Position, er blieb aber zunächst in Mannheim und spielte dann 2003 überwiegend im Farmteam der Sharks © Getty Images

Bis 2009 lief Goc für San Jose auf, anschließend nahmen ihn die Nashville Predators (Bild) für zwei Jahre unter Vertrag, wo er 09/10 mit 30 Scorerpunkten auftrumpfte. Es folgten Kapitel in Pittsburgh und St. Louis, ehe Goc nach 636 NHL-Partien zu den Adlern zurückkehrte, wo er aktuell noch spielt © Getty Images

LEON DRAISAITL: Deutschlands bester Eishockey-Profi aller Zeiten kam 2014 in die NHL - als dritter und bis heute höchster deutscher Pick. Seitdem eroberte der Center die Liga im Sturm © Getty Images

Anzeige

Draisaitl erreichte 2018/19 die magische Marke von 100 Scorerpunkten und war zweitbester Torschütze hinter Weltstar Alex Ovechkin. Mit 23 Jahren liegt noch eine große Zukunft vor dem "Eis-Nowitzki" © Getty Images

DOMINIK BOKK: Der Schweinfurter wurde 2018 von den St. Louis Blues an der 25. Stelle gedraftet, hat bislang aber noch kein Spiel in der besten Eishockey-Liga der Welt absolviert. Im Vorjahr spielte er bei den Växjö Lakers, wo Bokk bereits vor dem NHL-Draft unter Vertrag gestanden hatte © Getty Images

Zur kommenden Saison wird der Stürmer von St. Louis ebenfalls auf Leihbasis an Växjös Konkurrenten Rögle BK geschickt. Dort kommt es zu einem Wiedersehen mit Coach Cam Abbott, der 17/18 bei Växjö an der Seitenlinie stand © Getty Images

MORITZ SEIDER: Seider ist also der sechste deutsche Erstrundenpick in der NHL. "Ich war geschockt", sagte das deutsche Top-Talent, nachdem es an Position sechs von den Detroit Red Wings gezogen wurde © Getty Images

Anzeige

Seider hatte damit gerechnet, zwischen den Positionen 15 und 20 gedraftet zu werden. Doch Detroits General Manager Steve Yzerman war angetan von den Fähigkeiten und dem Charakter des Deutschen. Ob Seider aber direkt in der NHL zum Einsatz kommt, ist fraglich © Getty Images