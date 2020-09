Darts: Van Gerwen scheitert – Price gewinnt Turnier vier der Autumn Series

Nach den verpassten Playoffs in der Premier League erlebt Michael van Gerwen bei der Autumn Series eine Achterbahn der Gefühle. Gerwyn Price hat Grund zu Feiern.

In der 3. Runde war für Mighty Mike bereits früh Schluss, nachdem Devon Petersen ihn mit einem Whitewash gestraft hatte.

Der Weltranglistenerste ist eigentlich die Konstanz in Person, doch dieser Tage erlebt MvG eine noch nie dagewesene Achterbahn der Gefühle.

MvG enttäuscht - Price beweist Nervernstärke

Petersen verpasste derweil seinen ersten PDC-Sieg. Am Mittwoch geht die Turnierserie der PDC (vom 12. bis zum 16. September) in der deutschen Gemeinde Niedernhausen in den fünften Tag.