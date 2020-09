Eintracht Frankfurt: André Silva auf den Spuren von Lewandowski?

Marco Reus brachte Borussia Dortmund am Wochenende beim FSV Mainz auf Kurs. Der Kapitän traf in der 32. Minute zum 1:0 und brachte den BVB-Express ins Rollen. Beim Abpfiff hieß es 4:0 für die Schwarz-Gelben © Getty Images

Für Reus war es bereits das 50. Tor zum so wichtigen 1:0 in seiner Karriere. Doch welche Spieler erzielen in dieser Spielzeit oftmals den ersten Treffer? SPORT1 zeigt die Meister der Dosenöffner in der Bundesliga © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/iStock