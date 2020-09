Bundesliga: 1. FC Köln holt Sebastian Andersson von Union Berlin

Wie SPORT1 bereits berichtete, wechselt Sebastian Andersson von Union Berlin in die Domstadt. Das gab der Effzeh am Dienstag Abend auf Twitter offiziell bekannt.

Andersson will Chance beim FC nutzen

"Ich hatte zwei sehr gute Jahre bei Union, habe mich im Verein und in der Stadt mit meiner Familie von Anfang an wohlgefühlt und unglaublich emotionale Momente mit dieser Mannschaft erlebt. Mein erstes Spiel an der Alten Försterei, der Aufstieg, das erste Bundesligator in Augsburg - diese Dinge werde ich nie in meinem Leben vergessen", so Andersson. "Als Stürmer weiß ich jedoch auch, dass man Chancen nutzen muss, wenn sie sich einem bieten. Deshalb bin ich allen Verantwortlichen dankbar, diese nutzen zu können."