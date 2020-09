Fan-Rückkehr auf Bewährung für Hallen-Sportarten: BBL und HBL atmen auf

MARTIN FOURCADE: Ein Schluck Schampus zum Abschluss. Martin Fourcade gewann erst vor wenigen Tagen im finnischen Kontiolahti das letzte Biathlon-Rennen seiner Karriere - der geplante Weltcup-Abschluss in Oslo und vor stimmungsvoller Kulisse blieb ihm aber verwehrt, ... © Getty Images

KAISA MÄKÄRÄINEN: Im Stadion, in dem sie ihr erstes Biathlon-Training absolvierte, beendete die Finnin nun ihre internationale Karriere © Getty Images

Auch Mäkäräinen musste beim Heim-Rennen in Kontiolahti auf Zuschauer verzichten sie lief auf Rang vier. Insgesamt 27 Weltcupsiege, drei Gesamtweltcups und sechs Olympia-Medaillen stehen zu Buche © Getty Images

MARCEL GOC: Der Mannheimer erklärte im Podcast "DIE EISHOCKEY SHOW powered by SPORT1", dass er dachte: "So, jetzt mach ich mein letztes Vorrundenspiel und danach geht es noch einmal um die Wurst." Nämlich bei den Playoffs © Getty Images

"Wenn du ein Eishockey-Stadion im Krankenwagen mit Blaulicht verlässt und du kannst dich daran nicht mehr erinnern, bist du heilfroh, wenn du zu Hause gesund auf zwei Beinen wieder reinlaufen kannst", sagte Ullmann ebenfalls im Podcast "DIE EISHOCKEY SHOW powered by SPORT1" © Imago

CHRISTOPH HÖHENLEITNER: Als der Wolfsburger Anfang Februar sein Karriereende ankündigte, hätte er sicher nicht gedacht, dass das Ende so schnell kommt. ©

Was vielleicht ein bisschen versöhnt und ja auch eine Leistung ist, die nicht jeder schafft: Immerhin knackte Höhenleitner noch die Marke von 800 DEL-Spielen © Imago

JASON JAFFRAY: Auch der Kanadier in Diensten des EHC Red Bull München (Mi.) hätte sicherlich noch einmal gerne Playoffs gespielt, doch das Coronavirus machte Jaffray einen Strich durch die Rechnung. ©

"Ich möchte nach dieser Saison den Fokus auf meine in Kanada lebende Familie legen und zurück in meine Heimat gehen", begründete Jaffray seine Entscheidung © Getty Images

FRITZ DOPFER: Auch der Ski-Rennläufer sagt Servus. Nachdem das Weltcup-Finale in Cortina d'Ampezzo abgesagt wurde, endete Dopfers Karriere vorzeitig. © Getty Images

VINCE CARTER: Eine legendäre NBA-Karriere endet womöglich kurios und vorzeitig. Sein vorerst letzter Wurf aus der Distanz im Dress der Atlanta Hawks fiel als Dreier gegen die New York Knicks durch den Ring. Ob Carter noch einen endgültigen Abschied bekommt, steht in den Sternen. © Getty Images

Doch aufhören will "Air Canada" eigentlich noch gar nicht: "Wenn es das wirklich war, dann danke ich euch allen für eure Liebe und Unterstützung in all den Jahren", sagte der 43-Jährige © Getty Images