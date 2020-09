Formel 1: Max Verstappen will gleiche Bedingungen wie Lewis Hamilton

Der Frust kommt von seinem Selbstbewusstsein, das ihm einredet: Mit gleichen Waffen kann er jeden schlagen, auch Lewis Hamilton! "Egal, wen sie auch neben mich setzen", davon ist der jüngste GP-Sieger aller Zeiten überzeugt, "ich werde sie alle schlagen." Verstappens Image in der Königsklasse ist mittlerweile so gut, dass kaum jemand dieser Aussage widerspricht.

...noch Kevin Magnussen haben die Sicherheit, ob sie auch in der nächsten Saison noch für den Rennstall an den Start gehen werden © Getty Images

RENAULT, ab 2021 ALPINE: Es war das große Überraschungs-Comeback! Fernando Alonso kehrt in die Formel 1 zurück. In der Saison 2021 fährt er wieder für das französische Werksteam, das zukünftig unter der Bezeichnung "Alpine" firmiert © Getty Images

Schon einen Tag zuvor hatte Racing Point das Aus von Sergio Pérez offiziell verkündet. Nach SPORT1-Informationen konnte das Team dem Mexikaner ohne Abfindung kündigen, wenn er nach dem Italien-GP in der WM hinter seinem Teamkollegen Lance Stroll liegt - was der Fall war. Dennoch werde er jetzt ganz entspannt abwarten, was sich ergebe, so Pérez am Rande des Toskana-GP © Imago

RED BULL: Auch bei Red Bull ist die Sache so gut wie klar. Max Verstappen ist sowieso langfristig bis 2023 als Fahrer Nummer eins an den Rennstall gebunden © Getty Images

Nach seinem bevorstehenden Aus bei Ferrari hat Sebastian Vettel für das kommende Jahr endlich ein neues Cockpit gefunden. Am Donnerstag gab Racing Point bekannt, dass Vettel der neue Fahrer im Team und Sergio Perez ablösen wird. Doch wohin verschlägt es nun den Mexikaner, und schafft Mick Schumacher schon im kommenden Jahr den Einstieg in die Königsklasse? SPORT1 zeigt das Fahrerkarussell 2021 © SPORT1-Grafik: Haira/Tirl/Imago/Getty Imges/iStock

Kommt Hamilton zu Red Bull?

Allein: Red Bull kann auch in dieser Saison nicht mit Mercedes mithalten. Im Red Bull liegt die Hürde Hamilton für Verstappen zu hoch. Deshalb, so erfuhr SPORT1 , würde der Holländer lieber heute als morgen mit dem britischen Seriensieger in einem Team fahren. Er will unbedingt beweisen, dass er schon der Beste ist.

Verstappen sauer auf Honda

Red Bull braucht starken Motor

Verstappen ist das egal. Er will endlich gleiche Waffen haben, um Hamilton herauszufordern. Je früher desto besser. Das weiß auch Marko. "Eigentlich hat Max einen festen Vertrag für 2021. Aber es ist uns durchaus bewusst, dass wir ihm auch einen konkurrenzfähigen Motor zur Verfügung stellen müssen", so der Österreicher.

Konkurrenzfähigkeit ist in Zahlen so definiert: Mehr als drei Zehntelsekunden pro Runde darf der Motor auf die Konkurrenz nicht verlieren. Auf Strecken mit langen Geraden verliert Honda derzeit mehr auf Mercedes. So wie beim nächsten Rennen in Sotchi am Sonntag in einer Woche.