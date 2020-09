Bundesliga: Politik gibt Grünes Licht für Fan-Rückkehr zum Saisonstart

Fußballfans dürfen zurück in die Stadien. Unmittelbar vor dem Saisonstart der Bundesliga einigen sich die Bundesländer auf eine einheitliche Regelung.

Die Chefs der Staatskanzleien haben wenige Tage vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison Grünes Licht für eine Rückkehr der Fans in die Stadien erteilt.

Bundesweit einheitlich dürfen bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern nun 20 Prozent der Plätze besetzt werden. Es werden allerdings keine Zuschauer zu Veranstaltungen zugelassen, wenn die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Austragungsort größer oder gleich 35 und das Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzbar ist.

Laschet begrüßt Entscheidung bei Zuschauer-Frage

"Sportveranstaltungen leben von der Unterstützung der Fans, von der Atmosphäre mit Publikum - das gilt sowohl für Bundesligaspiele, als auch für den Amateur- und Breitensport", sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und fügte an: "Mit sicheren Infektionsschutzkonzepten und Grenzen bei der Kapazität können die Vereine ihre Sportstätten jetzt endlich wieder mit Leben füllen. Dabei gilt: Hygienekonzepte, Schutzmaßnahmen und ein umsichtiges Vorgehen haben Priorität."

Das heißt: Das Abstandsgebot von 1,5 Metern muss eingehalten werden, in den Stadien herrscht Alkoholverbot. Zudem ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bis zum Einnehmen des Sitz- oder Stehplatzes Pflicht.

Durch die Einigung ist die Gefahr eines Flickenteppichs vermieden. Tausende Zuschauer im kleinen Hexenkessel von Union Berlin, aber nur 300 im riesigen Stadiontempel von Borussia Dortmund: Das hätte Unverständnis hervorgerufen, Zwist und Spaltung drohten in Sport und Politik.

Am Dienstag wurden auch die letzten Abweichler davon überzeugt, mitzuziehen und der 20-Prozent-Lösung zuzustimmen. So gab auch Bayerns mächtiger Ministerpräsident Markus Söder seine ablehnende Haltung auf und machte sich für den nun beschlossenen "Probebetrieb" stark.

"Nicht nur für den Fußball, sondern auch für die Kultur und für andere Geschichten ist das eine gute Sache", sagte DFB-Präsident Fritz Keller. "Wir werden auch da versuchen, mit der Kraft und mit der Organisationsmöglichkeit, die wir im Fußball haben hier auch als Beispiel voranzugehen, um wieder Freude am Spiel wie Fußball zurückzugewinnen, um die Gemeinschaft, die uns eigentlich fehlt, wieder hinzukriegen."

FC Bayern empfängt Schalke zum Bundesliga-Start

Am Freitag eröffnet Titelverteidiger FC Bayern mit der Partie gegen den FC Schalke 04 die neue Spielzeit.

Am Wochenende war der DFB-Pokal eine Art Testlauf für entsprechende Hygienekonzepte. In Dresden beispielsweise sahen 10.053 Zuschauer das 4:1 von Dynamo gegen den Hamburger SV, zum Spiel des 1. FC Magdeburg gegen Darmstadt 98 (2:3 n.V.) kamen 5000 Besucher. Nur 300 Zuschauer durften hingegen in NRW das 5:0 von Borussia Dortmund beim MSV Duisburg sehen.