3. Liga: 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden vor 4.985 Zuschauern

Die 3. Liga wird vor Zuschauern in die neue Spielzeit starten. Zum Eröffnungsspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden sind am Freitag (17.45 Uhr im LIVETICKER) 4985 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion zugelassen, dies teilten die Pfälzer und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Beim DFB-Pokalspiel der Lauterer gegen Jahn Regensburg am Sonntag waren die Fans noch ausgeschlossen gewesen.