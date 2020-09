1. FC Köln verpflichtet Ondrej Duda von Hertha BSC für 6,7 Mio. Euro

Duda (Marktwert: 10,5 Mio. Euro) war am Dienstag noch im Mannschaftstraining der Blau-Weißen. Bei den Berlinern hatte der Offensivspieler, der in der vergangenen Saison glücklos an Norwich City verliehen war, zuletzt einen schweren Stand. Sein Vertrag in Berlin wäre eigentlich noch bis 2023 gelaufen.