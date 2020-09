FC Bayern: Leon Goretzka hat kein Verständnis für Toni Leistner

Triple-Gewinner Leon Goretzka (25) hat kein Verständnis für den Ausraster von Toni Leistner vom Hamburger SV im Anschluss an das Aus im DFB-Pokal bei Dynamo Dresden.

"Wir sind in so einem emotionalen Kochtopf, wie es Fußballstadien sind, von klein auf solchen Beleidigungen und Schmähungen ausgesetzt. Da muss man schon von einem Spieler erwarten können, dass er die Ruhe bewahrt, da muss man drüber stehen", sagte der Nationalspieler von Bayern München am Dienstag.