Formel 1: Lewis Hamilton droht wegen T-Shirt mit Slogan keine Strafe

Lewis Hamilton trug am vergangenen Sonntag dieses T-Shirt © Imago

Lewis Hamilton droht wegen seines T-Shirts nun doch keine Strafre durch die FIA. Der Formel-1-Weltmeister will derweil "nicht locker lassen".

Der britische Mercedes-Star hatte am Sonntag vor und nach seinem Sieg beim Großen Preis der Toskana ein T-Shirt getragen, das an eine von Polizisten erschossene Schwarze erinnert. "Verhaftet die Polizisten, die Breonna Taylor getötet haben", war darauf zu lesen, auf der Rückseite waren ein Foto von Taylor und der Satz "Sagt ihren Namen" zu sehen.

Via Instagram ließ Hamilton am Dienstag verlauten, er werde "nicht locker lassen" und fügte hinzu: "Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich nicht aufhören werde, diese Plattform zu nutzen, um die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was ich für richtig halte."