FC Chelsea: Timo Werner wird nach Sieg gegen Brighton & Hove gefeiert

Timo Werner glückt das Debüt beim FC Chelsea. Der deutsche Stürmer soll in London für eine neue Ära stehen und wird in England bereits gefeiert.

Als Timo Werner am Sonntagabend in der 21. Spielminute Brightons Torwart Mathew Ryan umkurvte, machten die Herzen vieler Chelsea-Fans wohl einen Hüpfer. Eines war ihnen spätestens zu diesem Zeitpunkt klar: Die Blues haben endlich einen modernen Stürmer.

Werner selbst sorgte nach dem geglückten Saisonstart für einen Schmunzler. "Ich habe noch nie gegen solche Verteidiger gespielt, sie waren so groß und massiv", sagte der 24-Jährige nach dem Abpfiff bei Sky ehrfürchtig. "So macht mir das Spiel aber sehr viel Spaß, weil ich eine Menge Platz hatte, um meine Läufe zu machen."

Der Typ Werner hat Chelsea gefehlt

In den vergangenen Jahren standen diesen Abwehrhünen - die Werner in England noch häufiger begegnen werden - auf der Seite von Chelsea große und meist bullige Stürmer gegenüber, von denen manche eher behäbig daherkamen. Diese Ära begann wohl vor 16 Jahren, als Didier Drogba an die Stamford Bridge kam und acht Jahre lang Tore garantierte.

Die Zukunft soll den jungen Wilden gehören, auf die Lampard in Zeiten der Transfersperre vertraute - und zu denen nun auch Werner und Kai Havertz zählen. Werner bringt dabei alles mit, was das moderne Spiel - das Lampard spielen lässt - erfordert: Talent, Speed und jede Menge Hunger. All das eben, was Chelsea in den zurückliegenden Jahren oft gefehlt hat, aber im modernen Fußball so wichtig ist, wie vielleicht nichts anderes.