Tennis: Benoit Paire sorgt mit Lustlos-Auftritt in Rom für Skandal Corona: Paire mit Skandal-Auftritt

Benoit Paire ist in der Szene als Skandalprofi bekannt © Imago

Benoit Paire macht mit einem Lustlos-Auftritt in Rom seinem Ruf als Skandalprofi der ATP-Tour alle Ehre. Zuvor hatte er die Turnierbosse beschimpft.

Benoit Paire hat bei seinem ersten Match nach dem positiven Corona-Test vor den US Open für einen Skandal gesorgt.

Der Franzose verlor in der 1. Runde des ATP-Turniers in Rom am Montagabend gegen den Italiener Jannik Sinner nach nur einer Stunde Spielzeit haushoch mit 2:6 und 1:6. Beim letzten Aufschlagspiel Sinners spielte der 31-Jährige die Returns ganz bewusst motivationslos über den Platz und gab sich nicht mal die Mühe, sich zu bewegen.

Paire war im Vorfeld der US Open positiv auf Corona getestet worden und durfte damit nicht am Grand Slam teilnehmen. Während der tagelangen Quarantäne musste er die Zeit in einem Hotelzimmer verbringen, das ihm seiner Meinung nach viel zu klein war. Anschließend reiste er nach Rom und bat wegen der kurzen Vorbereitungszeit bei den Turnierbossen darum, statt am Montag erst am Dienstag zu spielen - vergeblich.

Paire wütet gegen Turnierbosse

Anschließend rastete er bei Twitter aus: "Ein Programm voll Scheiße! Danke euch @InteBNLdItalia (Anm. d. Red.: Der Twitter-Account des Masters). Ich habe beantragt, Dienstag zu spielen. Um noch einen Tag mehr trainieren zu können, nach dem, was in New York passiert ist. Und was habt ihr gemacht? Mich auf Montag gesetzt."

Dass sein Ärger auch einen Tag nach der Anreise noch nicht verdaut war, bewies er mit seinem Lustlos-Auftritt gegen Sinner.