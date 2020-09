Beachvolleyball-EM mit Ludwig/Kozuch & Thole/Wickler LIVE im TV, Stream & Ticker

Clemens Wickler und Nils Ehlers nehmen mit ihren jeweiligen Partnern auch an der EM in Lettland teil © Imago

Der Deutschen Meisterschaft in Timmendorfer Stand und dem "King of the Court" in Utrecht folgt nun die EM im lettischen Jurmala vom 15. bis 20. September. (Spielplan der Beachvolleyball-EM)