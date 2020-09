Eintracht Frankfurt stellt Paciência frei - Wechsel zu Schalke 04?

Goncalo Paciencia und Ozan Kabak könnten in Zukunft auch im Training aufeinander treffen © Imago

P. Berger, C. Michel

Die Verhandlung über ein Leihgeschäft von Frankfurts Goncalo Paciência zu Schalke 04 gehen in die heiße Phase. Die Kaufoption ist der letzte Streitpunkt.

Goncalo Paciência von Eintracht Frankfurt steht kurz vor einem Wechsel zum FC Schalke 04. Der Stürmer fehlte am Dienstagvormittag bereits bei der Trainingseinheit der Eintracht. Auf Nachfrage bestätigten die Frankfurter, dass der Portugiese freigestellt wurde, um seine ungewisse Zukunft zu klären. Kurze Zeit später war Paciência schon in Gelsenkirchen auf dem Klubgelände von S04 zu sehen.

Nach SPORT1 -Informationen ist sich der 26 Jahre alte Angreifer mit Schalke über einen Wechsel bereits einig. Aktuell verhandeln die beiden Bundesliga-Klubs allerdings noch. Schalke und Frankfurt sind sich über eine Leihgebühr von rund zwei Millionen Euro einig. Knackpunkt ist aktuell aber die Höhe der Kaufoption, die am Saisonende greifen könnte.

Frankfurt will Marktwert

Portugiesische Medien berichten, dass Frankfurt elf Millionen Euro haben möchte, was für die klammen Schalker (198 Millionen Euro Verbindlichkeiten) definitiv zu viel wäre. Die Schalker, die kürzlich erst Mittelfeld-Star Weston McKennie an Juventus Turin abgegeben haben, wären bei einer guten Paciência-Saison bereit, am Ende etwas mehr als die Hälfte aufzubringen.