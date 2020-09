Counter-Strike-Team MIBR bricht auseinander

Wer in den letzen Monaten MIBR genauer verfolgte wusste, dass sich etwas ändern würde. Das "legendäre Line-Up" strauchelte regelmäßig in so manchem zweitklassigen Turnier, was für ein Team mit solchem Kaliber äußerst ungewöhnlich erschien. Niederlagen gegen Gambit Youngsters, Copenhagen Flames und Galaxy Racers waren für viele Zuschauer keine Überraschung mehr; es war alles eine Frage der Zeit, ehe etwas geschieht oder geschehen muss.