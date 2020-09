Tour de France: Alle Corona-Tests am zweiten Ruhetag negativ

Alle Coronatests bei der Tour de France am zweiten Ruhetag fallen negativ aus. Damit geht die Tour ohne weitere Ausfälle in die entscheidende Woche.

Die Tour kann damit ohne weitere Ausfälle in ihre Schlussphase gehen. Bei zwei positiven Tests in einem Team wäre dieses ausgeschlossen worden. Am ersten Ruhetag war jeweils ein Mitarbeiter von vier Teams positiv getestet worden und hatte die Heimreise antreten müssen.