UEFA Super Cup: Taylor leitet FC Bayern gegen FC Sevilla

Anthony Taylor in der Europa League im Einsatz © Imago

Wie jedes Jahr zu Beginn der Saison treten die beiden Gewinner der europäischen Wettbewerbe im Super Cup gegeneinander an. Nun wurde der Schiedsrichter festgelegt.

Das gab die UEFA am Dienstag bekannt. Das Spiel zwischen dem Champions-League-Sieger und dem Europa-League-Champion wird am 24. September in Budapest ausgetragen.