3. Liga: Waldhof Mannheim verzeichnet keine weiteren Corona-Fälle

Wie die Badener bekannt gaben, seien alle verbliebenen Teammitglieder in einer weiteren Testreihe am Montag negativ auf COVID-19 getestet worden. Bei den obligatorischen Tests am Freitag war es zu zwei positiven Befunden gekommen, ein Spieler sowie eine Person aus dem Umfeld befinden sich seitdem in häuslicher Quarantäne.