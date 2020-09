BVB: Jude Bellingham überzeugt gegen Duisburg - nur Favre mosert

BVB-"Energieleistung" bei Bellinhgam

Von einer regelrechten "Energieleistung" sprechen sie in Dortmund nach dem Transfer-Coup. Bellingham, der in der vergangenen Saison in der physisch starken englischen Championship spielte, entschied sich für Dortmund und damit für die bessere sportliche Perspektive.

Can lobt Youngster Bellingham

Bellingham war gegen Duisburg bis zu seiner Auswechslung zur Pause einer der Aktivposten im BVB-Spiel. Er spulte viele Kilometer an, bot sich in der Mittelfeldzentrale an der Seite von Routinier Axel Witsel an, forderte lautstark die Bälle und scheute kaum einen Zweikampf.