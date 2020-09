HSV: Ehefrau von Toni Leistner reagiert emotional auf Dresden-Eklat

Eklat! HSV-Star geht Fan an den Kragen

Die Ehefrau von HSV-Verteidiger Toni Leistner ergreift in einem Instagram-Statement Partei für ihren Mann und sieht ein gesellschaftliches Problem.

"Was viele leider immer wieder vergessen. Auch hinter dem Profifußballer Toni Leistner steckt ein Mensch wie du und ich. Ein Papa und Ehemann. Was meiner Meinung gestern gezeigt wurde, ist ein massives Problem der heutigen Gesellschaft", schrieb Josefin Leistner in einem Instagram-Beitrag.