ALEX zu Cloud9 – 1,650,000 US-Dollar Deal

Anfang September kündigte Cloud9 eine Veränderung in ihrer CS:GO-Abteilung an. Nun wurde der erste Spieler verpflichtet: Alex "⁠ALEX⁠" McMeekin und mit einem Millionen-Vertrag ausgestattet.

Die Wolken ziehen schnell im Herbst. Am 07.September ging alles äußerst flott in Santa Monica. Führungsperson der CS:GO-Division von Cloud9 wurde Henry "HenryG" Greer, welcher vorher als Caster die großen Events der Welt begleitete. Vie Twitter verkündete dieser zuvor seinen Abschied aus der aktiven Szene, ohne in irgendeiner Weise durchsickern zu lassen, dass er bei einer eSports-Organisation unterschrieb.