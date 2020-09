Paris Saint-Germain: Neymar entschuldigt sich nach Platzerverweis

Neymar hatte Gonzalez am Sonntag in der Nachspielzeit der Partie gegen OM (0:1) gegen den Hinterkopf geschlagen und dafür Rot gesehen. Später schrieb der Südamerikaner bei Twitter, dass ihn der Gegenspieler rassistisch beleidigt habe. Insgesamt gab es fünf Platzverweise.

Gonzalez und Neymar drohen lange Sperren

Die Kommission trifft sich am Mittwoch und berät über die Sanktionen. Dabei könnte eine Untersuchung wegen des angeblichen rassistischen Vorfalls eingeleitet werden. Wird eine rassistische Beleidigung bewiesen, droht Gonzalez eine Sperre von bis zu zehn Spielen. Die Entscheidung über mögliche Sanktionen wird vermutlich erst in der kommenden Woche fallen, das nächste PSG-Spiel gegen Metz am Mittwoch wird Neymar aber auf jeden Fall verpassen.