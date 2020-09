Beachvolleyball-EM: Strenges Hygienekonzept in Lettland

Deutsche Meister enttäuschen in Utrecht

Am Mittwoch beginnt die Beachvolleyball-EM der Männer in Lettland unter strengen Auflagen. Eine besondere Situation für die deutschen Hoffnungsträger.

Für die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler gibt es bei der anstehenden EM in Jurmala/Lettland wie für alle anderen Teams wenig Bewegungsspielraum. "Wir dürfen uns nur im Hotel und an den Courts aufhalten", sagte Wickler, "es gibt ein sehr umfassendes Hygiene- und Schutz-Konzept."

Beim Saison-Höhepunkt im Baltikum, wo es für die Frauen am Dienstag und für die Männer am Mittwoch losgeht, ist jede Berührung mit den Gegnern verboten. "Man hat keinen Kontakt, auch bei den Seitenwechseln", so Wickler, "man geht im Uhrzeigersinn."