Bundesliga: Fan-Rückkehr in Stadien offenbar schneller - Politik berät

Die Fans können sich in der Bundesliga womöglich bereits zum Saisonauftakt auf eine bundeseinheitliche Regelung zu einer Rückkehr in die Stadien freuen.

Entsprechende Pläne sollen nach Informationen der Deutschen Presseagentur am heutigen Dienstag in den Staatskanzleien der Bundesländer beraten werden. Ursprünglich hatten verschiedene Politiker erklärt, eine Lösung hierzu erst Ende Oktober präsentieren zu wollen.

Dass es nun offenbar ein schnelleres Vorgehen gibt, mag auch daran liegen, dass in den einzelnen Bundesländern bereits Fakten geschaffen wurden: So dürfen in Schleswig-Holstein bei entsprechenden Hygienekonzepten bereits vom 19. September an wieder bis zu 25 Prozent aller Zuschauerplätze in Arenen und Hallen belegt werden.