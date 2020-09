DFB-Pokal: MSV Duisburg - Borussia Dortmund 0:5 - Reus trifft bei Comeback

Jadon Sancho (15.) verwandelte einen Handelfmeter, Jude Bellinghams erstes Pflichtspieltor (30.) erstickte jede Hoffnung des MSV auf eine Sensation früh. Thorgan Hazard (39.) per sehenswertem Freistoß und Giovanni Reyna (50.) mit einem von Axel Witsel abgefälschten Freistoß markierten die weiteren Treffer für den BVB, der sich offensiv den Triumph in Berlin zum Ziel gesetzt hat. Bellingham wurde nach sehr starken 45 Minuten für den Ligastart gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag geschont. Duisburgs Dominic Volkmer sah nach einer Notbremse gegen Erling Haaland in der Schlussphase der ersten Hälfte zudem die Rote Karte (38.).

"Wir haben es gut gemacht, gut attackiert und zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. So kann es weitergehen", sagte Emre Can in der ARD und schwärmte von den Youngstern in Dortmunds Offensive: "Es ist geil, was für Kicker wir in der Mannschaft haben. Wir haben eine überragende Mannschaft mit sehr, sehr jungen Kickern. Aber sie haben auch gut nach hinten gearbeitet."