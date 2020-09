French Open: Andy Murray erhält Wildcard

Nach den US Open erhält der frühere Weltranglistenerste Andy Murray auch bei den French Open eine Wildcard, obwohl der Schotte aktuell nur den 110. Platz in der ATP-Rangliste belegt.

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Andy Murray erhält wie schon für die US Open auch für die French Open eine Wildcard.

Das gaben die Organisatoren des Sandplatz-Turniers in Paris (27. September bis 11. Oktober) am Montag bekannt.

In New York hatte Murray nach einem Fünfsatz-Krimi gegen Yoshihito Nishioka (Japan) die zweite Runde erreicht, scheiterte dort aber am Kanadier Felix Auger-Aliassime.