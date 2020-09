Premier League: FC Chelsea schlägt Brighton & Hove Albion mit Werner und Havertz

Timo Werner (r.) holt in dieser Szene den Elfmeter zum 1:0 für Chelsea heraus © Getty Images

Der FC Chelsea startet mit einem Sieg gegen Brighton & Hove Albion in die neue Saison. Dabei geben Timo Werner und Kai Havertz ihr Premier-League-Debüt.

Der FC Chelsea ist mit einem Auswärtssieg in die neue Premier-League-Saison gestartet. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Werner und Havertz geben Debüt

Während Havertz weitgehend unauffällig blieb, war Werner vor allem in der ersten Hälfte einer der Aktivposten im Angriff der Blues. Folgerichtig war der Nationalstürmer auch am Führungstreffer beteiligt.

Werner an Führungstreffer beteiligt

Chelsea begann schwach, konnte dem Spiel in den Anfangsminuten nicht seinen Stempel aufdrücken. Die Seagulls waren das bessere Team, ohne sich zwingende Chancen herauszuspielen.

Trotzdem waren es die Blues, die in der 21. Minute in Führung gingen, als Werner nach einem Fehlpass frei vor Matt Ryan auftauchte und dieser den pfeilschnellen Deutschen nur per Foulspiel stoppen konnte. Den fälligen Strafstoß schnappte sich Elfmeter-Spezialist Jorginho, der vom Punkt eiskalt blieb und den Blues die zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhafte Führung besorgte.