Kehl: Jadon Sancho wird bei Borussia Dortmund in dieser Saison spielen

Auf die Frage in der ARD, ob die Schwarz-Gelben definitiv mit dem englischen Nationalspieler in die neue Saison 2020/21 gehen, sagte Kehl: "Garantiert! Jadon Sancho wird bei Borussia Dortmund in dieser Saison spielen. Das haben wir schon vor ein paar Wochen ganz klar gemacht. Da wird es keine Veränderung geben."