Tennis: Kobe Bryant inspirierte Naomi Osaka zum Sieg bei den US Open

Naomi Osaka feiert bei den US Open den dritten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere. Kraft für ihre Matches zieht sie aus einem Trikot und Gedanken an Kobe Bryant.

Es ist ein besonderes Bild, das Naomi Osaka nach ihrem Triumph bei den US Open in den Sozialen Netzwerken verbreitet hat.

Bryant Vorbild für Osaka

Finalsieg gegen Azarenka

Im Finale der US Open in New York siegte Osaka gegen die Belarussin Victoria Azarenka in drei Sätzen und wurde dafür unter anderem von Lakers-Superstar LeBron James für ihre Comeback-Qualitäten gefeiert.