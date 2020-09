FC Bayern, David Alaba: Schlammschlacht zwischen Hoeneß und Zahavi

Der FC Bayern bezeichnet sich gerne als große Familie. Doch der Familienfrieden an der Säbener Straße ist empfindlich gestört. Das liegt vor allem an den Aussagen des langjährigen Patriarchen.

Die verbalen Giftpfeile, die Ehrenpräsident Uli Hoeneß im CHECK24 Doppelpass in Richtung Berater Pini Zahavi und George Alaba geschossen hat, haben auch David Alaba getroffen .

"Ich wünsche mir, dass meine vertragliche Situation nicht in der Öffentlichkeit geklärt wird. Daher haben mich ein paar Aussagen und Berichte der letzten Wochen verwundert und durchaus auch verletzt", sagte Alaba der Bild . "Viele Dinge, die im Moment geschrieben und gesagt werden, stimmen einfach nicht und entsprechen nicht der Wahrheit."

Seit Monaten ziehen sich die Vertragsgespräche zwischen den Bayern und Alaba, eine Einigung ist aktuell nicht in Sicht. Und jetzt hängt auch noch der Haussegen schief.

Alabas Image als Fanliebling bekommt Kratzer

"In einer Familie ist man durchaus mal anderer Meinung, man streitet sich vielleicht auch, aber es bleibt immer innerhalb der Familie", erklärte Alaba nun. "Das werde ich auch weiter beherzigen."

Lange hatte sich der 28-Jährige in der Debatte um seine Zukunft zurückgehalten. Auf Instagram postete Alaba zuletzt nur ein Bild, wie er ganz entspannt, auf einem Klappstuhl sitzend, den Sonntag genießt. Unverfänglicher Social-Media-Content. Doch die Kommentare seiner Follower wiesen mehrheitlich eine klare Tendenz auf.

Dabei hat sich Alaba gerade in der abgelaufenen Triple-Saison zum absoluten Leader entwickelt. Trainer Hansi Flick beförderte den langjährigen Linksverteidiger zum Abwehrchef. "Er hat in den letzten Monaten richtig starke Leistungen gebracht und ist zu einem Führungsspieler geworden. Es ist wichtig, dass wir Spieler haben, die die Mannschaft prägen und auf dem Platz lautstarke Kommandos geben. Da ist er mit dabei", betonte Flick im SPORT1 -Interview im August.

Zahavi und Alaba schießen gegen Hoeneß zurück

Nachdem Hoeneß Alabas Berater Pini Zahavi am Sonntag auf SPORT1 als "geldgierigen Piranha" bezeichnet hatte, konterten nun der Israeli und Alabas Vater George .

"Ich habe nicht damit gerechnet, dass der FC Bayern jetzt in der Öffentlichkeit schmutzige Lügen über Gehalts- und Provisionsforderungen streut", sagte George Alaba bei Sky . "Zu behaupten, dass wir wegen einer solchen Zahlung bei Vertragsunterschrift nicht zu einer Einigung kommen, ist eine von diesen dreckigen Anschuldigungen."

In die stockenden Vertragsgespräche war - wie SPORT1 berichtete - am Rande des Champions-League-Turniers in Lissabon Bewegung gekommen, als Zahavi einen Tag vor der 8:2-Gala gegen den FC Barcelona zu Gesprächen ins Bayern-Teamhotel gereist war.