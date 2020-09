VfL Wolfsburg: Ignacio Camacho beendet Karriere mit 30 Jahren

Der Wolfsburger Ignacio Camacho muss nach fünf Operationen am Fuß und zwei Jahren ohne Spiel seine Karriere beenden. Der Spanier bleibt dem VfL jedoch treu.

Das gaben der Verein und der Spieler bei einer Pressekonferenz am Montag in der Volkswagen-Arena bekannt. Camacho bestritt vor zwei Jahren - im September 2018 - sein letztes Bundesligaspiel für den VfL und musste danach fünf Mal am Fuß und Sprunggelenk operiert werden.