Beachvolleyball: Laura Ludwig leidet vor EM an Rückenschmerzen

Olympiasiegerin Laura Ludwig startet mit Sorgen in die Beachvolleyball-EM in Jurmala/Lettland. "Mein Rücken braucht ein bisschen Ruhe. Ich habe schon seit ein paar Tagen damit zu kämpfen", sagte die 34-Jährige dem rbb . Es sei "schon etwas Ernstes".

Borger und Sude verzichten auf EM

Ludwig war zuletzt wegen ihrer Schmerzen in Utrecht/Niederlande beim Event "King of the Court" ausgestiegen. Kozuch spielte mit einer anderen Partnerin weiter. "Ich wollte auf jeden Fall nicht die EM riskieren", sagte Ludwig. Auf ein Resultat vorausschauen möchte sie nicht: "Wir sind in dem Modus, dass wir von Tag zu Tag und von Spiel zu Spiel denken."