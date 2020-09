FC Bayern: Braucht der Rekordmeister wirklich keine Neuen? Der Kader-Check

Hält der FC Bayern München auf dem Transfermarkt die Füße still?

Hoeneß denkt an Bayern-Nachwuchs

Breiter ist der Kader im Vergleich zur Triple-Saison nicht geworden, obwohl die Spieler mit der am Freitag beginnenden zusammengepressten Saison eine nie dagewesene Belastung erwartet. ( Bundesliga: FC Bayern München - Schalke 04, Freitag 20.30 Uhr im LIVETICKER )

"Ich kenne keinen Trainer, der nicht am liebsten 100 Spieler hätte. Auf die Kaderplaner hat er Einfluss, auf den Finanzstatus aber nicht", verwies Hoeneß auch auf die wirtschaftlichen Herausforderungen, die mit der Corona-Krise einhergehen. Auch dem Rekordmeister würden ohne Zuschauer 50 bis 60 Millionen Euro fehlen.

Der Ehrenpräsident sieht auch das Nachwuchsleistungszentrum als Möglichkeit, den Kader ausreichend aufzufüllen. "Wir haben drei, vier gute junge Spieler. Wenn wir immer nur etablierte Spieler holen, bekommen die überhaupt keine Chance. Wenn man drei Titel geholt hat, darf man auch mal experimentieren", führte er aus. Zudem sehe er auch bei der internationalen Konkurrenz in diesem Sommer kein großes Aufrüsten.

Abwehr

Mit David Alaba, Niklas Süle, Lucas Hernández und Jérôme Boateng sind die Münchner - sofern Alaba bleibt - sehr gut bestückt. Mit Nianzou hat Flick zudem einen talentierten Innenverteidiger, der auch auf der Sechs spielen kann, in der Hinterhand.

Auch die Rechtsverteidigerposition ist mit Benjamin Pavard nur einfach besetzt. Fällt der Franzose aus - wie zum Start des Finalturniers der Champions League in Lissabon - muss Joshua Kimmich aus dem Mittelfeld zurückrücken. Flick wünscht sich hinten rechts eine weitere Option. Chris Richards könnte eine Alternative werden, der 20 Jahre alte US-Amerikaner debütierte bereits für die Profis.

Mittelfeld

Das Dreier-Mittelfeld ist das Herzstück des FC Bayern. Kimmich, Leon Goretzka und Thomas Müller sind unter Flick gesetzt. Thiago rückte in Lissabon für Kimmich auf die Sechs.

Auch deshalb sieht Hoeneß einen möglichen Thiago-Abgang nicht als allzu dramatisch an. "Selbst wenn Thiago geht, dann spielen Kimmich, Goretzka und Müller. Dann haben wir noch (Corentin) Tolisso, der zwei Jahre durch Verletzungen zurückgeworfen wurde. Den kannst du blind reinwerfen", erklärte er.

Bei Abgängen von Martínez und Thiago wäre das Mittelfeld der Bayern ziemlich dünn besetzt. Vor allem, wenn wie in Lissabon Kimmich als Rechtsverteidiger aushelfen muss.

Angriff

Im Sturmzentrum ist Joshua Zirkzee fest als Backup für Robert Lewandowski eingeplant. Auch Serge Gnabry könnte diese Position im Notfall bekleiden. Für Jann-Fiete Arp geht es weiter darum, sich in der zweiten Mannschaft der Bayern zu beweisen, bevor er für Flick eine Rolle spielt.

Auf den Flügelpositionen verfügen die Bayern mit Kingsley Coman, Gnabry und Sané über drei Hochkaräter. Dahinter wird es allerdings auch schon eng. Mit Oliver Batista Meier wurde ein Nachwuchstalent, das vergangene Saison unter Flick bei den Profis debütierte, an den SC Heerenveen verliehen.

Auch Leon Dajaku feierte unter Flick vergangene Saison sein Profi-Debüt. Der 19-Jährige gilt als enorm vielseitig und kann nahezu alle Positionen in der Offensive bekleiden. Nach SPORT1-Informationen strebt er allerdings eine Ausleihe an. Müller ist auch eine Alternative für den Flügel, dort aber bei weitem sich so stark, wie im offensiven Mittelfeld.