TV-Geld-Verteilung in der Bundesliga: Preis-Leistungs-Quote soll kommen

In der Diskussion um die Verteilung der TV-Gelder kündigt Freiburgs Finanzchef einen neuen Schlüssel an. Der sportliche Erfolg soll anders honoriert werden.

In die Debatte der Entscheidungsträger über die Verteilung der Mediengelder im deutschen Profifußball wird die "Preis-Leistungs-Quote" Einzug halten. Das kündigte Finanzchef Oliver Leki vom Bundesligisten SC Freiburg in seiner Eigenschaft als Präsidiumsmitglied der Deutschen Fußball Liga (DFL) an.