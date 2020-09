SSC Neapel: Aurelio De Laurentiis wird wegen Corona angezeigt

Alle Vereinspräsidenten der Serie A hatten am vergangenen Mittwoch an einer Generalversammlung in Mailand teilgenommen - De Laurentiis wird beschuldigt, keinen Mundschutz getragen zu haben. Nach dem positiven Ergebnis bei De Laurentiis mussten sich alle weiteren 19 Klubchefs Coronatests unterziehen. Der Filmproduzent ist derzeit in Heimquarantäne.