TSG Hoffenheim: Sebastian Hoeneß fasst Sieg im DFB-Pokal zusammen

Hoffenheims neuer Trainer Sebastian Hoeneß verfolgt sein Profidebüt überraschend ruhig, sieht sich selbst aber gar nicht so gefasst. Zwei TSG-Akteure fallen aus.

Gefasst und ohne große Gefühlsausbrüche hat Sebastian Hoeneß den Sieg im dramatischen Pokalkrimi beim Chemnitzer FC zur Kenntnis genommen. Auch während des Erstrundenspiels im DFB-Pokal wirkte Hoeneß bei seinem Debüt als Trainer der TSG Hoffenheim am Spielfeldrand ruhig, auch wenn er sich bei der Partie, die sein Team mit 3:2 im Elfmeterschießen gewann, selbst nicht so sah.

"Ich glaube, die Mischung macht's", sagte der 38-Jährige nach dem Spiel über seinen Stil. "Wer mich über 120 Minuten gesehen hat, hat mich nicht so ruhig erlebt", meinte der neue TSG-Coach. Es sei in so einem Spiel aber auch wichtig, die Ruhe zu behalten, "um die richtigen Entscheidungen zu treffen", sagte der Nachfolger von Alfred Schreuder.